Дарвин Нуньес: «Я очень хочу выучить английский»

Давин Нуньес поделился желанием выучить английский язык после переезда в «Ливерпуль», футболист понимает насколько это важно для общения с товарищами по команде.

«Фирмино, Фабиньо, Луис Диас и Фабиу тоже недавно приехали, но они, как и остальные мои товарищи по команде, помогли мне почувствовать себя, как дома. Я не говорю и не понимаю по-английски, но мы общаемся, используя язык жестов».

«Южноамериканцы помогли мне больше всего в общении с командой. Все идет хорошо, сейчас я могу поддержать короткий разговор на английском, но пока мне сложно. Со временем я постараюсь выучить английский и полноценно общаться с англоговорящими одноклубниками. Я очень хочу выучить язык, потому что это важно для всех сфер жизни».

Болельщиков волнует то, как Нуньес проявляет себя на поле, но, конечно, приятно, что он прикладывает усилия и пытается интегрироваться в команду.