Сможет ли «Ливерпуль» снова побороться за все 4 трофея в следующем сезоне? Фирмино делится своим мнением

«Ливерпуль» был в шаге от абсолютного успеха в прошлом сезоне. Клуб выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги, но «МанСити» совершил камбэк в матче с «Астон Виллой» и победа в АПЛ досталась команде Гвардиоле, а в финале Лиги Чемпионов сильнее оказался «Реал Мадрид».

Роберто Фирмино рассказал официальному сайту клуба, сможет ли в этом сезоне «Ливерпуль» снова претендовать на все трофеи.

«Мы снова будем бороться за все 4 трофея. Я благодарен за прошлый сезон, я не хочу принижать наши достижения, мы выиграли два кубка. Да, мы боролись за четыре, но в итоге этому не суждено было случиться».

«Я не знаю, что этот сезон готовит для нас. Но мы будем бороться за все, нужно действовать шаг за шагом, много работать каждый день, чтобы прийти к цели. Все возможно, мы нацелились на четыре трофея, но все будет завесить от нашей работы и нашего прогресса».

Потребуются некоторые усилия, чтобы повторить результаты прошлого сезона, но Фирмино и остальная часть команды будут пытаться, это точно.