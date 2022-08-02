В юности Нуньес на 1.5 года уходил из футбола. Он плакал на тренировках, но сумел вернуться после травмы колена

Дарвин Нуньес чуть не закончил карьеру после травмы колена.

Уругвайский нападающий подавал огромные надежды у себя на родине в «Пеньяроле», и директор академии клуба Фернандо Кюрутше хотел, чтобы он как можно скорее попал в первую команду.

Команда «Пеньяроля» до 23 лет тогда боролась за титул, и Нуньес попросил остаться на разминку, но неловко приземлился после борьбы за верховой мяч и порвал крестообразную связку. У него до сих пор виден шрам на колене после операции.

«У меня перехватило горло, когда я узнал, что произошло», — сказал Кюрутше. «Очевидно, поле было в плохом состоянии. Это была такая серьезная травма, которая могла стать огромной проблемой. Он сказал мне: «Не волнуйся. Не чувствуй себя виноватым. Это просто жизнь. Я выздоровею и продолжу двигаться вперед».

В конце концов Нуньес вернулся к полноценным тренировкам, но это тяжело ему давалось. Леонардо Рамос, который был менеджером «Пеньяроля» в 2017 году, добавил: «Он заканчивал каждую тренировку в слезах».

«В какой-то момент я отвел его в сторону и спросил, как он себя чувствует. Он сказал мне, что хочет бросить футбол и вернуться в Артигас - свой родной город в Уругвае.

Он сказал, что не может выносить эту боль. Он сказал, что ему нравится играть, но он не может выкладываться на 100 процентов из-за своего колена. С этим нужно было справиться. Он явно чувствовал себя очень подавленным».

В общей сложности Нуньес не играл в футбол полтора года.

«Я сказал ему, чтобы он помнил о своих мечтах. В тот момент я хотел пробудить футболиста, который был в нем», - рассказывает Рамос.

Это было именно то, что нужно Нуньесу. Уже через год он перешел в испанскую «Альмерию» в 2019 году, а затем был куплен «Бенфикой». Сейчас ему 23 года, он забил в субботу на Community Shield и, похоже, скоро станет одним из лидеров «Энфилда».

Стоит отметить, что травмы колена беспокоили Нуньеса и в «Бенфике», остается надеяться, что он избежит этих проблем в «Ливерпуле».