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В юности Нуньес на 1.5 года уходил из футбола. Он плакал на тренировках, но сумел вернуться после травмы колена

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Дарвин Нуньес чуть не закончил карьеру после травмы колена.

Уругвайский нападающий подавал огромные надежды у себя на родине в «Пеньяроле», и директор академии клуба Фернандо Кюрутше хотел, чтобы он как можно скорее попал в первую команду.

Команда «Пеньяроля» до 23 лет тогда боролась за титул, и Нуньес попросил остаться на разминку, но неловко приземлился после борьбы за верховой мяч и порвал крестообразную связку. У него до сих пор виден шрам на колене после операции.

Кредит изображения: Алами

«У меня перехватило горло, когда я узнал, что произошло», — сказал Кюрутше. «Очевидно, поле было в плохом состоянии. Это была такая серьезная травма, которая могла стать огромной проблемой. Он сказал мне: «Не волнуйся. Не чувствуй себя виноватым. Это просто жизнь. Я выздоровею и продолжу двигаться вперед».

В конце концов Нуньес вернулся к полноценным тренировкам, но это тяжело ему давалось. Леонардо Рамос, который был менеджером «Пеньяроля» в 2017 году, добавил: «Он заканчивал каждую тренировку в слезах».

 «В какой-то момент я отвел его в сторону и спросил, как он себя чувствует. Он сказал мне, что хочет бросить футбол и вернуться в Артигас - свой родной город в Уругвае.

Он сказал, что не может выносить эту боль. Он сказал, что ему нравится играть, но он не может выкладываться на 100 процентов из-за своего колена. С этим нужно было справиться. Он явно чувствовал себя очень подавленным».

В общей сложности Нуньес не играл в футбол полтора года.

 «Я сказал ему, чтобы он помнил о своих мечтах. В тот момент я хотел пробудить футболиста, который был в нем», - рассказывает Рамос.

Это было именно то, что нужно Нуньесу. Уже через год он перешел в испанскую «Альмерию» в 2019 году, а затем был куплен «Бенфикой». Сейчас ему 23 года, он забил в субботу на Community Shield и, похоже, скоро станет одним из лидеров «Энфилда».

Кредит изображения: Алами

Стоит отметить, что травмы колена беспокоили Нуньеса и в «Бенфике», остается надеяться, что он избежит этих проблем в «Ливерпуле».

У Нуньеса были проблемы с коленями во время его пребывания в «Бенфике». (Фото: Transfermarkt)

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