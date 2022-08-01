«Ливерпуль» пропустил три мяча за 17 минут: смотрим лучшие моменты матча «красных» против «Страсбура»

На следующий день после триумфальной игры за Суперкубок Англии «Ливерпуль» провел товарищеский матч против французского «Страсбура».

Юрген Клопп дал футболистам основного состава отдохнуть и выпустил на поле менее опытных игроков. Вот так выглядел стартовый состав «Ливерпуля»:

🔴 TEAM NEWS 🔴



Our line-up to face RC Strasbourg tonight! — Liverpool FC (@LFC) 31 июля 2022 г.

«Красные» владели мячом большее количество времени, они чаще били по воротам. У «Страсбура» – четыре попадания в створ за первый тайм, при этом три удара пришлись точно в цель! «Ливерпуль» пропустил уже на 4-й минуте встречи, затем игроки французского клуба забили на 14-й и 21-й минутах – три пропущенных мяча за 17 минут. Матч так и закончился со счетом 3:0 в пользу французов.

Делимся лучшими моментами встречи:

Сдается, болельщиков «красных» результат матча расстроил несильно, победа над «Манчестер Сити» в Суперкубке была слишком сладкой.