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«Ливерпуль» пропустил три мяча за 17 минут: смотрим лучшие моменты матча «красных» против «Страсбура»

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На следующий день после триумфальной игры за Суперкубок Англии «Ливерпуль» провел товарищеский матч против французского «Страсбура».

Юрген Клопп дал футболистам основного состава отдохнуть и выпустил на поле менее опытных игроков. Вот так выглядел стартовый состав «Ливерпуля»:

«Красные» владели мячом большее количество времени, они чаще били по воротам. У «Страсбура» – четыре попадания в створ за первый тайм, при этом три удара пришлись точно в цель! «Ливерпуль» пропустил уже на 4-й минуте встречи, затем игроки французского клуба забили на 14-й и 21-й минутах – три пропущенных мяча за 17 минут. Матч так и закончился со счетом 3:0 в пользу французов.

Делимся лучшими моментами встречи:

Сдается, болельщиков «красных» результат матча расстроил несильно, победа над «Манчестер Сити» в Суперкубке была слишком сладкой.

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