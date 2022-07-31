Старт в Лондоне и выезд на «Олд Траффорд»: первые 5 туров «Ливерпуля» в новом сезоне АПЛ

Старт Премьер-Лиги все ближе, до первых матчей осталось меньше недели. «Ливерпуль» начнет сезон в чемпионате с поездки в Лондон, где сыграет против «Фулхэма».

Самым громким противостоянием по ходу первого месяца турнира будет матч на «Олд Траффорд» в третьем туре.

Посмотрим на расписание первых пяти туров АПЛ для «Ливерпуля»:

«Фулхэм» - «Ливерпуль», 6 августа

«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас», 15 августа

«МЮ» - «Ливерпуль», 22 августа

«Ливерпуль» - «Борнмут», 27 августа

«Ливерпуль» - «Ньюкасл», 31 августа