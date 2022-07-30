Фирмино вместо Нуньеса: фанаты «Ливерпуля» выбрали лучший состав «красных» на матч с «Ман Сити»

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии, надеясь наконец выиграть заветный трофей.

Алиссон и Диогу Жота не будут готовы к этой встрече, Келлехер также не сыграет, ведь, скорее всего, место в воротах займет Адриан Кастильо.

Болельщики «красных» выбрали лучший, по их мнению, состав «Ливерпуля» на матч с «Сити», взгляните:

Большинство игроков основы в матче с «Зальцбургом» провели на поле всего по 30 минут, так что футболисты должны быть отдохнувшими.

Фирмино кажется хорошим вариантом для старта встречи, учитывая его заслуги в матчах с «Сити», а Нуньес может ворваться в игру в последние 30 минут и посеять хаос в штрафной соперника.

Как оцениваете шансы такого состава?