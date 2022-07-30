LFC 2020
Блог

Фирмино вместо Нуньеса: фанаты «Ливерпуля» выбрали лучший состав «красных» на матч с «Ман Сити»

Клубы
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Ливерпуль Ливерпуль
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Футбол Футбол

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии, надеясь наконец выиграть заветный трофей. 

Алиссон и Диогу Жота не будут готовы к этой встрече, Келлехер также не сыграет, ведь, скорее всего, место в воротах займет Адриан Кастильо. 

Болельщики «красных» выбрали лучший, по их мнению, состав «Ливерпуля» на матч с «Сити», взгляните:   

Большинство игроков основы в матче с «Зальцбургом» провели на поле всего по 30 минут, так что футболисты должны быть отдохнувшими.  

Фирмино кажется хорошим вариантом для старта встречи, учитывая его заслуги в матчах с «Сити», а Нуньес может ворваться в игру в последние 30 минут и посеять хаос в штрафной соперника. 

Как оцениваете шансы такого состава?

LFC 2020
Блог

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные