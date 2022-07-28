📹 «Ливерпуль» завершил предсезонку поражением от «Зальцбурга»

Команда Юргена Клоппа потерпела поражение в четвертом матче предсезонки против «Зальцбурга». Единственный гол был забит хозяевами поля на 31й минуте встречи, автором стал Беньямин Шешко.

Для успеха в товарищеском матче «Ливерпулю» не хватило активных действий в атаке, у Дарвина Нуньеса было несколько хороших моментов, но команда его не поддержала. За время предсезонки «Ливерпуль» провел четыре товарищеских матча, обыграл «Кристал Пэлас» и «Лейпциг», но уступил «МЮ» и «Зальцбургу».

Теперь команде Клоппа предстоит куда более серьезное испытание – матч за Суперкубок Англии с «МанСити», который пройдет уже в эту субботу.

А пока, вот самые яркие моменты прошедшей игры с «Зальбургом»: