«Это не вина моей мамы. Это моя вина»: Робертсон – о том, почему он удалил твиттер в 2019 году

Эндрю Робертсон рассказал, почему когда-то он был вынужден удалиться из твиттера.

«Я хотел удалить Twitter», — сказал Робертсон The Athletic, когда его спросили о его решении покинуть социальную сеть.

«Я не хотел деактивировать его, но в итоге деактивировал. В то время я чувствовал, что в Твиттере слишком много негатива. Я все еще верю, что Твиттер может быть более негативным, чем позитивным.