«Это не вина моей мамы. Это моя вина»: Робертсон – о том, почему он удалил твиттер в 2019 году

Эндрю Робертсон рассказал, почему когда-то он был вынужден удалиться из твиттера.
«Я хотел удалить Twitter», — сказал Робертсон The Athletic, когда его спросили о его решении покинуть социальную сеть.
«Я не хотел деактивировать его, но в итоге деактивировал. В то время я чувствовал, что в Твиттере слишком много негатива. Я все еще верю, что Твиттер может быть более негативным, чем позитивным.
После игры с «Наполи» явно было много ненависти. Это неотъемлемая часть футбола, но почему? Почему это принято?
Я не возражаю, если мы делаем ошибки, и люди говорят: «Ах, они стоили нам игры». Но когда люди начинают разоблачать вашу личность или желать, чтобы вы получили травму, которая положит конец вашей карьере, или начинают говорить что-то о членах семьи — что у некоторых парней уже было раньше — это не нормально.
Если я ошибаюсь, это не вина моего партнера. Это не вина моей мамы. Это не вина моих детей. Это моя вина».
«Ливерпуль» проиграл «Наполи» в матче группового этапа Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Роббо допустил ошибку, которая привела к первому голу итальянцев.
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