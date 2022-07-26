Суперкомпьютер оценил шансы «Ливерпуля» на победу в АПЛ

Премьер-Лига возвращается меньше, чем через две недели, а вместе с ней и Суперкомпьютер!

FiveThirtyEight предсказал, кто станет победителем чемпионата Англии в предстоящем сезоне. По оценке Суперкомпьютера, команда Пепа Гвардиолы снова получит пальму первенства, шансы «МанСити» на победу оцениваются в 46%.

Вероятность победы «Ливерпуля» Суперкомпьютер оценил в 30%, «Челси» в 11%, «Тоттенхэма» в 5%.

Алгоритм смоделировал, как будет развиваться сезон и как будет выглядеть топ-6:

1. «МанСити», 85 очков

2. «Ливерпуль», 80 очков

3. «Челси», 72 очка

4. «Тоттенхэм», 66 очков

5. «Арсенал», 61 очко

6. «МЮ», 57 очков

А что насчет вылета? Суперкомпьютер оценивает шансы "Эвертона" на вылет в Чемпионшип в 23%. Но у «Лидса», «Саутгемптона», «Фулхэма», «Борнмута» и «Ноттингем Форест» больше шансов вылететь в низшую лигу, чем у команды Лэмпарда.