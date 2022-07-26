Бывший вратарь АПЛ верит в Нуньеса: «Я уверен, что Дарвин станет лидером «Ливерпуля»

Бывший голкипер АПЛ Пэдди Кенни высоко оценил новичка «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, отметив, что он точно будет звездой «красных».

Уругваец подвергся критике в социальных сетях после того, как не смог принести желаемого результата команде в первых двух матчах предсезонки, а потом оформил покер за 45 минут игры с «Лейпцигом».

Нуньес обошелся «Ливерпулю» в 68 млн фунтов, поэтому естественно, что к нему приковано все внимание.

В прошлом сезоне он забил 26 голов в 28 матчах чемпионата Португалии за «Бенфику». Дарвин особенно впечатлил в плей-офф Лиги Чемпионов против «Ливерпуля» и «Аякса».

«Я уверен, что Дарвин станет лидером «Ливерпуля». Тут и думать нечего», - отметил бывший голкипер в интервью для Football Insider.

«Четыре гола в ворота «Лейпцига», неплохо, да? Дарвин провел великолепный матч».

«Люди думают, что если за игроков платят большие деньги, то они не испытывают давления. Но они - обычные парни, бывает, что первый блин получился комом, но дальше все идет намного лучше. Это поколение футболистов читает социальные сети, что не является хорошей идеей, но они так делают и реагируют на комментарии».

«Так что лучше прекратить дискуссии, Дарвин – хороший нападающий, он отличается от тех, кто ранее играл в «Ливерпуле», но он действительно хорош».

Травма Диогу Жоты может стать поводом для Юргена Клоппа активнее использовать Нуньеса со старта сезона, хотя обычно он предпочитает давать новичкам время на адаптацию.

Дарвин Нуньес надеется официально дебютировать за «красных» в матче за Суперкубок Англии с «МанСити», который состоится 30 июля.