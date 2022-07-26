«Это смешно». Френк МакАвенни высмеял решение звезды «Ливерпуля» нанять тренера нападающих

Бывший нападающий «Вест Хэма» Френк МакАвенни признался, что не понимает зачем Харви Эллиотт нанял тренера, работающего с нападающими.

Харви хорошо начал прошлый сезон в составе «Ливерпуля», но жуткая травма в матче с «Лидсом» остановила его прогресс после четырех туров. Футболисту потребовалось пять месяцев на восстановление.

Теперь, когда сезон 2022\23 не за горами, 19-летний Эллиотт готов сделать все, чтобы получить место в «основе» «Ливерпуля». Сейчас он индивидуально работает с тренером нападающих Скоттом Чикелдеем, чтобы повысить свою результативность.

Однако, МакАвенни считает такое решение Эллиотта смешным, об этом бывший нападающий заявил Football Insider:

«Зачем нанимать тренера нападающих, когда в «Ливерпуле» есть Кенни Далглиш, один из лучших бомбардиров всех времен».

«Игра в атаке – это инстинкт, тут не нужен тренер. Что он может? Бросать в игрока мячи, чтобы он тренировал удары? Может так все и происходит, и они называют себя тренерами нападающих».

«Мне это кажется смешным, я думаю, что Эллиотт будет дополнительно тренироваться, отрабатывать удары по воротам, но научить быть нападающим невозможно – это инстинкт».

Эллиотт успешно проводит предсезонку под руководством Юргена Клоппа. Нападающий записал в свой актив два ассиста и постарается увеличить свою результативность в предстоящем матче с «Зальцбургом», который состоится 27 июля.