«Я бы хотел, чтобы он вернулся» VS «Это совершенно бессмысленно»: фанаты из разных стран о возможном возвращении Суареса

Луис Суарес все еще является свободным агентом после того, как его контракт с мадридским «Атлетико» подошел к концу. Мы спросили болельщиков «Ливерпуля» о том, хотели бы они снова увидеть уругвайца на «Энфилде». Мы сравнили ответы пользователей Sports.ru с мнением иностранных болельщиков. Картина получилась пестрой.

Иностранные фанаты

MarkBetts: «Да, я бы хотел, чтобы он вернулся на «Энфилд». YNWA».

Christian: «У нас много нападающих, а возвращение Луиса означало бы, что такие футболисты, как Эллиотт и Карвалью, получат еще меньше игрового времени и, следовательно, застопорятся в развитии».

PaulBalfour: «Абсолютно фантастическая идея! Я бы хотел, чтобы он вернулся! Но, к сожалению, это совершенно бессмысленно. Мы формируем команду, Суарес отлично провел здесь время, и это останется в памяти у него и у нас. Но нужно двигаться вперед. Люблю тебя, Суарес, но я уверен, что Луис считает так же. Пришло время Нуньеса!».

PaulFlood: «Нет, без обид. Он праздновал победу над нами, когда забил гол за «Барселону». Если вы лояльны к какому-либо клубу, вы не отмечаете голы, забитые в ворота своей бывшей команды».

JamesOdaudo: «Честно говоря, я бы вернул его, если бы от меня что-то зависело».

Пользователи Sports.ru

(Орфография и пунктуация сохранены)

Mikhail Koltushkin: «Суарес легенда и золотая бутса. Бабки легко отобьются за рекламу. Но в АПЛ и особенно в Ливерпуле Суарес будет совсем медленным. Ему самому это не надо выглядеть пенсионером. Да и климат не тот. А есть на этом месте Жота, резкий, забивной. Не надо делать ему еще препятствий, он и так не в основе, а игрок важный».

НикМалт: «Клоппу незачем игрок такого типа, как Суарес, потому что для уругвайца будет непривычно играть в роли оттянутого форварда, он никогда в ней не играл. Юргену придётся либо мариновать Луиса на скамейке, либо перестраивать игру команды под него. Суаресу идеально подошёл бы Челси или какой-нибудь клуб из Южной Америки».

Alex Tiruk: «После того как он повел себя как крыса в ответном матче на Энфилде - нафиг он не нужен в ЛФК».

Тимур Жалолдинов: «Я был бы очень рад если честно. Вместо Ориги отличная замена».

platoon: «Если он согласится быть ментором для молодых и играть время от времени, то конечно да. но это же Суарес, он по любому хочет играть и играть много».