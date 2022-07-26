«Вижу в нем лидера и будущего капитана». Помощник Юргена Клоппа рассказал, кто должен стать новым капитаном «красных»

38-летний Пеп Лейндерс в своей книге «Intensity» продолжает рассказывать о «Ливерпуле» в сезоне 2021/22.

Переда началом сезона Юрген прислал мне сообщение с результатами голосования по выборам капитанов на собрании игроков. Я очень обрадовался, что помимо нашего капитана Хендо, вице-капитана Милнера и Вирджила в список попал Трент Александр-Арнолд.

Вскоре Трент попросил меня встретиться перед началом сезона, чтобы поболтать, и мы целый час сидели, обсуждая его игру. Даже в 15 лет у него уже был настоящий природный технический талант. У него были все качества, которые мне нравились: настрой на победу, страсть к развитию, но иногда его эмоции брали верх.

Он тренировался с такой силой и упорством, шаг за шагом он превратился в замечательного парня, которым он является сейчас, в окружении прекрасной семьи, он вырос в превосходную личность.

У него очень правильная агрессия, если можно найти лучшую иллюстрацию цитаты Билла Шенкли, так это Трент: «Играть на высшем уровне — это не давление, это награда».

Я до сих пор наблюдаю тот же огонь в его глазах на каждой тренировке, но я уже не вижу этого молодого юнца, а вижу лидера, того, кто контролирует свои эмоции, будущего капитана «Ливерпуля».