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Нуньес не входит в пятерку, Диас – на третьем место: 11 самых дорогих игроков «Ливерпуля» на данный момент

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В это трансферное окно «Ливерпуль» прилично обновился. Такая же ситуация и с ценниками на игроков.

Why Jurgen Klopp's squad is “the best I've had” for Darwin Nunez transition - Liverpool FC - journalbreak

В сравнении с январскими показателями, например, стоимость Наби Кейта снизилась, а цена на Роберто Фирмино, напротив, выросла. 

Не будем забывать также о том, что к «Ливерпулю» присоединились Диас и Нуньес, а Садьо Мане, занимавший вторую строчку рейтинга в январе, перешел в мюнхенскую «Баварию». 

Вашему вниманию – список 11 самых дорогих игроков «Ливерпуля» по версии Transfermarkt.

1. Мохамед Салах – 90 млн евро;

2. Трент Александер-Арнолд – 80 млн евро;

3. Эндрю Робертсон (65 млн евро) делит третью строчку с Луисом Диасом (65 млн евро);

5. Фабиньо (60 млн евро) стоит столько же, сколько Диогу Жота; 

7. Вирджил ван Дейк и Дарвин Нуньес оцениваются в 55 млн евро;

9. Алиссон – 50 млн евро;

10. Ибраима Конате – 40 млн евро;

11. Роберто Фирмино – 32 млн евро.

 Согласны с оценкой Transfermarkt?

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