📌Дебаты дня: стоит ли «Ливерпулю» подписать Суареса? 👍👎

Суарес до сих пор является свободным агентом. Луис расстался с мадридским «Атлетико» этим летом и все еще не нашел новый клуб.

Безусловно, лучшие годы 35-летнего футболиста уже позади. В прошлом сезоне он забил 13 голов во всех соревнованиях, это его худший результат с 2006 года.

Издание Sport 890 сообщает, что 35-летний игрок может вернуться в уругвайский «Насьональ», где начиналась его профессиональная карьера.

И все же в возвращении Луиса в «Ливерпуль» есть определенная романтика, согласитесь. Суарес не стал бы требовать огромных денег или гарантированного места в старте, но при этом Луис смог бы стать наставником своего соотечественника Дарвина Нуньеса.

Кроме того, у Суареса в Англии есть незаконченные дела, ведь он так и не выиграл АПЛ.

Хотели бы вы, чтобы «Ливерпуль» попытался подписать Суареса бесплатно? Почему? Делитесь мыслями в комментариях!