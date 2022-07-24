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📌Дебаты дня: стоит ли «Ливерпулю» подписать Суареса? 👍👎

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Суарес до сих пор является свободным агентом. Луис расстался с мадридским «Атлетико» этим летом и все еще не нашел новый клуб.  

Безусловно, лучшие годы 35-летнего футболиста уже позади. В прошлом сезоне он забил 13 голов во всех соревнованиях, это его худший результат с 2006 года.

Луис Суарес: «Сейчас каждый игрок хочет перейти в «Ливерпуль», раньше все было по-другому»

Издание Sport 890 сообщает, что 35-летний игрок может вернуться в уругвайский «Насьональ», где начиналась его профессиональная карьера.

И все же в возвращении Луиса в «Ливерпуль» есть определенная романтика, согласитесь. Суарес не стал бы требовать огромных денег или гарантированного места в старте, но при этом Луис смог бы стать наставником своего соотечественника Дарвина Нуньеса.

Кроме того, у Суареса в Англии есть незаконченные дела, ведь он так и не выиграл АПЛ. 

Хотели бы вы, чтобы «Ливерпуль» попытался подписать Суареса бесплатно? Почему? Делитесь мыслями в комментариях!

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