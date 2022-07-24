📸 Новый лук Дарвина Нуньеса

Мы привыкли видеть Дарвина Нуньеса с волосами, собранными в пучок. Но кажется, уругваец решил немного сменить имидж. На фотографиях с субботней тренировки «Ливерпуля» видно, как нападающий распускает волосы.

Новый образ – это, конечно, здорово, но еще больше радуют результаты, которые начал показывать Нуньес в «Ливерпуле». После нескольких неудачных матчей за «красных» Дарвин выдал покер за один тайм! В «Ливерпуле» на Нуньеса возлагают большие надежды, безусловно, он способен их оправдать.