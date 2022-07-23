«Конечно, он будет болельщиком «Ливерпуля» и, надеюсь, лучшим игроком, чем его отец!»: Фабиньо ждет рождения сына

Фабиньо и его жена Ребека готовятся впервые стать родителями. Пара объявила, что ждет мальчика. Фабиньо надеется, что его сын станет атакующим игроком, если займется футболом и однозначно будет фанатом «Ливерпуля».

«Я надеюсь, что он будет играть в более атакующий футбол и забьет больше голов, чем я. Надеюсь, он станет лучшим игроком, чем я», - признался Фабиньо в интервью для официального сайта клуба.

«Я очень счастлив, может моему сыну и не будет нравиться футбол, но когда он попадет на «Энфилд» и посмотрит матч, то футбол его покорит».

«Конечно, он будет фанатом «Ливерпуля» и, надеюсь, лучшим игроком, чем его отец! Я и моя жена очень взволнованы и счастливы, это самая лучшая новость для нас».