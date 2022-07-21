🎥Нуньес оформил покер за тайм: лучшие моменты матча «Ливерпуля» с «Лейпцигом» и реакция Клоппа на игру Дарвина

«Ливерпуль» прибыл в Германию, чтобы провести товарищеский матч с «Лейпцигом».

Команды встретились на «Ред Булл Арене», но родные стены не помогли немцам одержать победу. Игроки «Ливерпуля», как тореадоры с красной тряпкой сумели полностью подчинить себе «быков».

В самом начале встречи Салах вывел свою команду вперед, но настоящая феерия началась во втором тайме. Дарвин Нуньес, который столкнулся с волной хейта после неудачного дебюта за «красных», умудрился забить четыре мяча всего за 42 минуты!

Вот как это было:

Судя по выражению лица Клоппа, Юрген остался доволен игрой Нуньеса.

«Ливерпуль» провел классный матч, а Дарвин Нуньес сумел доказать всем хейтерам, что он топовый нападающий. То ли еще будет!