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🎥Нуньес оформил покер за тайм: лучшие моменты матча «Ливерпуля» с «Лейпцигом» и реакция Клоппа на игру Дарвина

Ливерпуль Ливерпуль
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
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Юрген Клопп Юрген Клопп
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«Ливерпуль» прибыл в Германию, чтобы провести товарищеский матч с «Лейпцигом».

Команды встретились на «Ред Булл Арене», но родные стены не помогли немцам одержать победу. Игроки «Ливерпуля», как тореадоры с красной тряпкой сумели полностью подчинить себе «быков».

В самом начале встречи Салах вывел свою команду вперед, но настоящая феерия началась во втором тайме. Дарвин Нуньес, который столкнулся с волной хейта после неудачного дебюта за «красных», умудрился забить четыре мяча всего за 42 минуты! 

Вот как это было:

Судя по выражению лица Клоппа, Юрген остался доволен игрой Нуньеса.       

«Ливерпуль» провел классный матч, а Дарвин Нуньес сумел доказать всем хейтерам, что он топовый нападающий. То ли еще будет!

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