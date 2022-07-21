Луис Диас здорово подкачался после перехода в «Ливерпуль». Показываем изменение формы игрока в трех фото

Луис Диас рос в одном из самых бедных регионов Колумбии, тогда мало кто мог подумать, что этот худощавый парень в будущем будет выступать за топовый клуб в чемпионате, требующем от футболистов первоклассной физической формы.

Вот как Диас выглядел до переезда в Англию:

Шесть месяцев назад, когда Луис только подписал контракт с «Ливерпулем», он уже несколько лет играл в Португалии, но его физическая форма была далека от ливерпульских стандартов, установленных Салахом и другими игроками клуба.

Теперь физическая форма Диаса действительно впечатляет, только взгляните на его пресс.

Отличный результат усердной работы.