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Луис Диас здорово подкачался после перехода в «Ливерпуль». Показываем изменение формы игрока в трех фото

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Луис Диас рос в одном из самых бедных регионов Колумбии, тогда мало кто мог подумать, что этот худощавый парень в будущем будет выступать за топовый клуб в чемпионате, требующем от футболистов первоклассной физической формы.

Вот как Диас выглядел до переезда в Англию:

Шесть месяцев назад, когда Луис только подписал контракт с «Ливерпулем», он уже несколько лет играл в Португалии, но его физическая форма была далека от ливерпульских стандартов, установленных Салахом и другими игроками клуба.   

Теперь физическая форма Диаса действительно впечатляет, только взгляните на его пресс. 

Отличный результат усердной работы.

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