5 лет назад в этот день Робертсон присоединился к «Ливерпулю». Смотрим на впечатляющие результаты шотландца

21 июля 2017 года Энди Робертсон подписал контракт с «Ливерпулем» - он обошелся «красным» примерно за 8 миллионов фунтов стерлингов. Пять лет спустя этот трансфер считается одной из самых удачных сделок века.

От Роббо, пришедшего из вылетевшей из АПЛ «Халла» многого изначально не ждали. Тем не менее, за последние пять сезонов он стал игроком мирового класса и, возможно, сегодня является лучшим левым защитником в мире.

Давайте посмотрим на его карьеру в «Ливерпуле».

Статистика

224 матча

8 голов

52 передачи

Выигранные титулы

АПЛ 2019/20

Лига Чемпионов 2019

Клубный чемпионат мира 2019

Суперкубок 2019

Кубок Лиги 2022

Кубок Англии 2022

Индивидуальные награды

Прорыв годы в Лиге чемпионов: 2018

Команда года Премьер-лиги по версии PFA: 2018–19, 2019–20

Команда сезона Лиги чемпионов: 2018–19, 2021–22

Болельщики «красных» надеются, что следующие пять лет Роббо будут такими же успешными!