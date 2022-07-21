5 лет назад в этот день Робертсон присоединился к «Ливерпулю». Смотрим на впечатляющие результаты шотландца

21 июля 2017 года Энди Робертсон подписал контракт с «Ливерпулем» - он обошелся «красным» примерно за 8 миллионов фунтов стерлингов. Пять лет спустя этот трансфер считается одной из самых удачных сделок века.
От Роббо, пришедшего из вылетевшей из АПЛ «Халла» многого изначально не ждали. Тем не менее, за последние пять сезонов он стал игроком мирового класса и, возможно, сегодня является лучшим левым защитником в мире.
Давайте посмотрим на его карьеру в «Ливерпуле».
Статистика
224 матча
8 голов
52 передачи
Выигранные титулы
АПЛ 2019/20
Лига Чемпионов 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Суперкубок 2019
Кубок Лиги 2022
Кубок Англии 2022
Индивидуальные награды
Прорыв годы в Лиге чемпионов: 2018
Команда года Премьер-лиги по версии PFA: 2018–19, 2019–20
Команда сезона Лиги чемпионов: 2018–19, 2021–22
Болельщики «красных» надеются, что следующие пять лет Роббо будут такими же успешными!
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