«Он бьется как Суарес». Боец UFC сравнил Нуньеса с нападающим «Манчестер Сити» Холандом

Уверен, что уругваец забьет больше норвежца.

Боец UFC Пэдди Пимблетт, по прозвищу Paddy the Baddy, в интервью Sky Sports объяснил, почему, по его мнению, Нуньес забьет больше голов, чем Холанд в этом сезоне.

«Время покажет, но я полностью верю в Нуньеса и его голевой талант. Сегодня надо мной смеялись в Твиттере, потому что я сказал в интервью, что думаю, что в этом году он забьет больше голов, чем Холанд, но я действительно уверен в этом.

Холанд очень подвержен травмам, и я думаю, что он пропустит большое количество матчей сезона из-за травм. Нуньес же из тех игроков, которые не пропускают игры. Он хочет играть и бьется в каждой игре, как другой уругвайский экс-нападающий «Ливерпуля» - Суарес».

Физические данные нападающего также отметил в недавнем интервью Юрген Клопп: «Мощь в сочетании с техникой, желанием, умными движениями – он создал нам проблемы. Мы влюбились в него за два матча. Очень агрессивный южноамериканец – это хорошо!»

Впрочем, пока Нуньес болельщиков «красных» больше веселит, чем радует. У него 0 голов за «Ливерпуль», за памятная нарезка промахов с тренировок.