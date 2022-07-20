Исследование показало, что в пандемию «Ливерпуль» потерял намного меньше денег, чем остальные клубы «большой шестерки»

По данным исследования, проведенного организацией Vysyble, «Ливерпуль» понес гораздо меньшие экономические потери, чем другие клубы из топ-6 команд АПЛ за два сезона, прошедших во время пандемии коронавируса.

Треть сезона 2019/20 и весь следующий год, за исключением пары матчей, болельщиков на стадионе не было.

Из-за этого почти каждая команда АПЛ понесла серьезные финансовые убытки.

Исследователи сообщают, что в совокупности Премьер-лига потеряла 2,25 млрд фунтов стерлингов за время пандемии. «Шеффилд Юнайтед» и «Вулверхэмптон» были единственными командами, которым удалось остаться в плюсе.

Из 17 команд Премьер-лиги, которые были включены в исследование (оставшиеся три клуба были понижены после сезона 2019/20), «Ливерпуль» занял седьмое место в рейтинге английских клубов, наилучшим образом справившихся с финансовыми последствиями пандемии.

Общие экономические потери «красных» составили 112 млн фунтов стерлингов. В сезоне 2019/20 клуб потерял 71,56 млн фунтов стерлингов, а в следующем году – 40,43 млн фунтов стерлингов.

«Эвертон» занял последнюю, 17-ю строчку в рейтинге, клуб потерял ошеломляющие 286,9 млн фунтов стерлингов за два года.

Потери понесли все команды «большой шестерки»:

«Тоттенхэм»: 240,14 млн фунтов стерлингов (16-е место из 17 команд);

«Манчестер Сити»: 238,9 млн фунтов стерлингов (15-е место);

«Челси»: 234,13 млн фунтов стерлингов (14-е место);

«Арсенал»: 230,62 млн фунтов стерлингов (13-е место);

«Манчестер Юнайтед»: 188,70 млн фунтов стерлингов (12-е место);