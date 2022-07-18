Фабиньо предостерегает жену от общения с болельщиками «Ливерпуля»

Бразильский полузащитник перешел в «Ливерпуль» из «Монако» в 2018 году. С тех пор он стал одним из ключевых игроков команды Юргена Клоппа.

Пока Фабиньо делал себе имя на поле, его прекрасная жена Ребека произвела впечатление на болельщиков вне поля.

Девушка пользуется большой популярностью не только благодаря своей внешности, но и страстным постам в поддержку клуба. Она всегда активно высказывается в социальных сетях, поэтому Фабиньо даже пришлось предостерегать ее.

В интервью The Athletic футболист признался, что очень мало знает об общении супруги с фанатами.

«Я слышал об этом. Я не очень часто сижу в Twitter, это не для меня, но иногда я слышу, что она что-то запостила. Я всегда говорю: «Ребека, будь осторожна, следи, что ты постишь!».

«Я сам не вижу ее сообщений, но похоже, что болельщики любят ее и это хорошо. Моей жене нравится приходить на матчи, когда я возвращаюсь домой, мы говорим о прошедшей игре».

«Иногда я спрашиваю ее, что она думает по поводу игры, хорошо ли я играл. Она всегда меня хвалит, но думаю, что она пристрастна».

«Иногда, по ее лицу я могу сказать, что может не все было так уж хорошо. Жена очень хорошо меня знает. Она понимает, что иногда я злюсь и не хочу говорить о матче, она с уважением к этому относится».

Интересно, что Ребека и сама футболистка. Она переехала в Испанию из Бразилии, когда ей было 6 лет. Начав свою футбольную карьеру в Испании, девушка позже перебралась в женскую команду «Монако», присоединившись к Фабиньо в январе 2018 года.

Ребека остановила свою футбольную карьеру, когда летом 2018 года Фабиньо перешел в «Ливерпуль». Пара поженилась в 2015 году и теперь ждет своего первого ребенка, мальчика, которого они уже решили назвать Израилем.