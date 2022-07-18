«Мне важен «Ливерпуль», но не буду скрывать – о чемпионате мира я думаю намного больше»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо поделился мнением о проведении чемпионата мира зимой.

После победы Катара в конкурсе за право проводить мундиаль, было много негативных отзывов о проведении чемпионата мира 2022 года в зимние месяцы, но Фабиньо считает, что на самом деле это может быть хорошо для игроков.

«Для нас, как для игроков, я действительно так считаю, это даже хорошо, что чемпионат мира пройдет в ноябре и декабре», — сказал он The Athletic . «Возможно, примерно в это время года мы будем в лучшей форме в сезоне.

«Одна из моих главных целей на сезон — сыграть на чемпионате мира и попытаться выиграть его для своей страны. Прошло 20 лет с тех пор, как Бразилия в последний раз выиграла чемпионат мира, и люди у нас в стране так хотят, чтобы мы выиграли его в шестой раз.

«Я сосредоточен на том, чтобы выложиться по максимуму, чтобы провести хороший сезон за «Ливерпуль», мне это важно, но не буду скрывать – о чемпионате мира я думаю намного больше».