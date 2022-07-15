Нуньес посылает красноречивое сообщение хейтерам

Дарвин Нуньес провел уже два матча в футболке «Ливерпуля». Выступление уругвайца разочаровало многих болельщиков, которые посчитали необходимым кричать о своем недовольстве в интернете, в результате Дарвин столкнулся с волной хейта.

Действительно, Нуньес не смог реализовать несколько стопроцентных моментов в товарищеских матчах, но нападающему нужно дать время на адаптацию.

Тем не менее Нуньес полон решимости доказать, что хейтеры ошибаются. Дарвин отправил критикам красноречивое сообщение.

«Стойкость», — написал он в Твиттере, сопроводив пост характерным эмодзи.

Юрген Клопп поддерживает новичка и выказывает абсолютную уверенность в том, что у Нуньеса ещё будет шанс показать свой потенциал на «Энфилде».