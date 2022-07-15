Салах – 9, Нуньес – 6: оценки игроков «Ливерпуля» за матч с «Кристал Пэлас»

«Красные» порадовали своих болельщиков победой над «Кристал Пэлас».

Вот оценки некоторых ключевых игроков «Ливерпуля», которые появились на поле в Сингапуре.

Милнер - 8.

Играл на позиции правого защитника и снова бросил вызов своему возрасту.

Эллиотт - 8.

Неплохой матч, один удар не попал в цель. Отдал голевую передачу Хендерсону.

Трент - 8.

Отдал голевую Салаху и активно шел вперед. Кажется, что он буквально набирает обороты.

Ван ден Берг - 7,5.

Достойная игра 20-летнего футболиста, сумевшего сдержать Эдуара сразу после выхода на поле.

Салах - 9.

Резкий и готовый к действию, все атаки во втором тайме проходили через него. Забил и создал отличный момент для Нуньеса.

Нуньес - 6.

Очень хотел произвести впечатление, но Дарвину пришлось поумерить свой пыл после того, как сбил с ног нескольких защитников соперника. Не сумел реализовать свои моменты.

Карвалью - 6.

Провел не самый впечатляющий матч в необычной для себя роли на левом фланге. Был один хороший шанс, но вратарь сумел парировать его удар.