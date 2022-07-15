LFC 2020
Блог

Салах – 9, Нуньес – 6: оценки игроков «Ливерпуля» за матч с «Кристал Пэлас»

Клубы
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Мохамед Салах Мохамед Салах
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

«Красные» порадовали своих болельщиков победой над «Кристал Пэлас». 

Вот оценки некоторых ключевых игроков «Ливерпуля», которые появились на поле в Сингапуре.

Liverpool v Crystal Palace pre-season kick-off time, TV channel, live stream | Radio Times

Милнер - 8.

Играл на позиции правого защитника и снова бросил вызов своему возрасту.

Эллиотт - 8.

Неплохой матч, один удар не попал в цель. Отдал голевую передачу Хендерсону.

Трент - 8.

Отдал голевую Салаху и активно шел вперед. Кажется, что он буквально набирает обороты.

Ван ден Берг - 7,5.

Достойная игра 20-летнего футболиста, сумевшего сдержать Эдуара сразу после выхода на поле.

Салах - 9.

Liverpool vs Crystal Palace friendly - FREE BETS: Get £30 bonus on football today with William Hill special offer - Sportsdark

Резкий и готовый к действию, все атаки во втором тайме проходили через него. Забил и создал отличный момент для Нуньеса.

Нуньес - 6.

Очень хотел произвести впечатление, но Дарвину пришлось поумерить свой пыл после того, как сбил с ног нескольких защитников соперника. Не сумел реализовать свои моменты.

Карвалью - 6.

Провел не самый впечатляющий матч в необычной для себя роли на левом фланге. Был один хороший шанс, но вратарь сумел парировать его удар. 

 

LFC 2020
Блог

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные