Салах – 9, Нуньес – 6: оценки игроков «Ливерпуля» за матч с «Кристал Пэлас»

«Красные» порадовали своих болельщиков победой над «Кристал Пэлас».
Вот оценки некоторых ключевых игроков «Ливерпуля», которые появились на поле в Сингапуре.
Милнер - 8.
Играл на позиции правого защитника и снова бросил вызов своему возрасту.
Эллиотт - 8.
Неплохой матч, один удар не попал в цель. Отдал голевую передачу Хендерсону.
Трент - 8.
Отдал голевую Салаху и активно шел вперед. Кажется, что он буквально набирает обороты.
Ван ден Берг - 7,5.
Достойная игра 20-летнего футболиста, сумевшего сдержать Эдуара сразу после выхода на поле.
Салах - 9.
Резкий и готовый к действию, все атаки во втором тайме проходили через него. Забил и создал отличный момент для Нуньеса.
Нуньес - 6.
Очень хотел произвести впечатление, но Дарвину пришлось поумерить свой пыл после того, как сбил с ног нескольких защитников соперника. Не сумел реализовать свои моменты.
Карвалью - 6.
Провел не самый впечатляющий матч в необычной для себя роли на левом фланге. Был один хороший шанс, но вратарь сумел парировать его удар.
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