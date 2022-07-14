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У Жоты, возможно, случился рецидив старой травмы. Игрок проходит обследование

Диогу Жота Диогу Жота
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Сообщается, что Диогу Жота проходит обследование на предмет возможного рецидива травмы подколенного сухожилия.

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Это та же травма, от которой он совсем недавно оправился. Очередное повреждение стало бы для игрока большим ударом. 

Жота травмировался во время своей последней игры за сборную Португалии перед межсезонным перерывом. Диогу не участвовал в игре «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед» в начале этой недели, несмотря на то, что почти вернулся в строй. 

Пока Жота и сотрудники «Ливерпуля» ждут результатов обследования, пожелаем Диогу здоровья.

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