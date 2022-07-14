«Ливерпуль» продлил партнерство со спонсором. Клуб получит крупную сумму

«Ливерпуль» объявил о подписании нового контракта со Standard Chartered до 2027 года. Логотип компании красуется на футболках «красных» с 2010 года.

Сообщается, что, в сравнении с предыдущим соглашением, новая сделка увеличится на 40 миллионов фунтов стерлингов в год.

В заявлении клуба говорится: «Standard Chartered начал свою деятельность в качестве спонсора основной команды "Ливерпуля" в июле 2010 года, когда банк стал лишь пятой компанией, чей логотип когда-либо украшал футболку "красных"».

Соглашение также распространяется на женскую команду.