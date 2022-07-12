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«Это будущая суперзвезда». Харви Эллиотт назвал главную удачу «Ливерпуля» на трансферном рынке

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Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт впечатлен новичком на предсезонной подготовке.

Фабиу Карвалью пришел в команду из «Фулхэма» в мае за 5 миллионов фунтов стерлингов, которые потенциально могут вырасти до 7,7 миллиона фунтов с учетом бонусов.

Эта сделка была заключена после того, как 19-летний футболист помог «дачникам» выйти в Премьер-лигу, забив 11 голов в 38 матчах.

Молодой полущаитник своей игрой заслужил и вызов в сборную Португалии (до 21 года) в марте, где он провел четыре матча и дважды забил.

Понятно, что «Ливерпуль» столкнулся с большой конкуренцией за полузащитника и смог убедить его переехать на «Энфилд», обещая значительное игровое время в следующем сезоне, чтобы помочь его развитию.

Новый одноклубник Карвалью по команде Харви Эллиотт также присоединился к «красным» в юном возрасте, перейдя из «Фулхэма», в интервью официальному сайту «Ливерпуля» он заявил: «Он отличный парень, а также отличный игрок, и, надеюсь, мы увидим его через пару дней. Он очень хочет быть здесь, он очень хорошо ладит с ребятами. Я сделал все, что мог, чтобы помочь ему, но, честно говоря, ему не сильно нужна чья-то помощь».

«Он невероятный игрок, у нас в руках настоящая суперзвезда, если не сказать больше, и мне не терпится просто выйти с ним поле и, как в старые добрые времена».

Фабиу Карвалью и Харви Эллиотт дружат еще со времен академии «Фулхэма».

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