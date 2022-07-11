Болельщики сходят с ума по Салаху. Мо горячо встретили в Таиланде

Мохамед Салах – мировая звезда и, возможно, самый популярный игрок «Ливерпуля» на данный момент. После того, как египтянин продлил контракт с «красными», болельщики полюбили его еще больше, ведь теперь Мо останется в Ливерпуле как минимум еще на три сезона.

Вчера фараон прибыл в Бангкок, чтобы присоединиться к «Ливерпулю» на предсезонных сборах. В аэропорту поклонники выстроились в гигантскую очередь, чтобы хоть одним глазком увидеть суперзвезду. Один из фанатов записал видео теплого приема Салаха:

Мо выиграл свою третью «Золотую бутсу» АПЛ в прошлом сезоне и, несомненно, захочет добавить в свою копилку несколько командных титулов. Первый трофей «Ливерпуль» может взять уже во вторник. «Красные» сразятся с «Манчестер Юнайтед» в финале турнира The Match Bangkok Century Cup.