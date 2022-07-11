Фанат «Ливерпуля» красиво затролил «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» прилетел в Таиланд, где местные болельщики очень тепло встретили футболистов, начавших свой предсезонный тур.

Один из фанатов оказался самым креативным! Парень надел созданную на заказ футболку с символичным счетом 9:0. Оцените сами:

Откуда такие цифры? Объясняем.

«Ливерпуль» обыграл своих соперников со счетом 5:0 на «Олд Траффорд», а затем разгромил их со счетом 4:0 на «Энфилде». Помимо счета, на футболке указаны фамилии отличившихся игроков и минуты, на которых были забиты голы.

Определенно одна из самых креативных фанатских футболок за последнее время!

12 июля «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале турнира The Match Bangkok Century Cup.