LFC 2020
Блог

Фанат «Ливерпуля» красиво затролил «Манчестер Юнайтед»

Ливерпуль Ливерпуль
Клубы
Футбол Футбол

«Ливерпуль» прилетел в Таиланд, где местные болельщики очень тепло встретили футболистов, начавших свой предсезонный тур.

Один из фанатов оказался самым креативным! Парень надел созданную на заказ футболку с символичным счетом 9:0. Оцените сами: 

Откуда такие цифры? Объясняем.

«Ливерпуль» обыграл своих соперников со счетом 5:0 на «Олд Траффорд», а затем разгромил их со счетом 4:0 на «Энфилде». Помимо счета, на футболке указаны фамилии отличившихся игроков и минуты, на которых были забиты голы.  

Определенно одна из самых креативных фанатских футболок за последнее время!

12 июля «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале турнира The Match Bangkok Century Cup.

LFC 2020
Блог

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные