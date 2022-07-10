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«Это игрок типа Суареса... Он будет любимцем болельщиков»: Даунинг - о Дарвине Нуньесе

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Стюарт Даунинг высказался о главном летнем трансфере "Ливерпуля".

«Я думаю, что, наблюдая за ним, фанаты полюбят его. В нем есть стиль Южной Америки», — сказал бывший игрок «красных» Стюарт Даунинг в интервью Liverpool Echo о Дарвине Нуньесе.

«Он немного похож на игрока типа Суареса, и с навесами, поступающими с обеих сторон, он будет процветать благодаря этому и сервису, который он получит.

«Я просто вижу, что он очень хорошо вписывается, а Юрген Клопп очень редко покупает игроков, которые не соответствуют тому, как он хочет играть.

Я  думаю, что он будет отличным подписанием, и он сильно отличается от Мане. Но нужны разные способы игры.

Я думаю, что он станет любимцем болельщиков. То, как он играет, на 100% понравится болельщикам, и будет неплохо, если он забьет пару голов как можно скорее, особенно на «Энфилде», чтобы повысить свою уверенность».

Дарвин Нуньес — самое крупное приобретение «Ливерпуля» этого лета. Юрген Клопп был ошеломлен уругвайцем во время матча Лиги чемпионов «красных» с «Бенфикой» и решил подписать его.

Нападающий, забивший 34 гола в 41 матче за «Бенфику» в прошлом сезоне, перешел в «Ливерпуль» за 85 миллионов фунтов стерлингов.

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