«Это игрок типа Суареса... Он будет любимцем болельщиков»: Даунинг - о Дарвине Нуньесе

Стюарт Даунинг высказался о главном летнем трансфере "Ливерпуля". «Я думаю, что, наблюдая за ним, фанаты полюбят его. В нем есть стиль Южной Америки», — сказал бывший игрок «красных» Стюарт Даунинг в интервью Liverpool Echo о Дарвине Нуньесе.

«Он немного похож на игрока типа Суареса, и с навесами, поступающими с обеих сторон, он будет процветать благодаря этому и сервису, который он получит.

«Я просто вижу, что он очень хорошо вписывается, а Юрген Клопп очень редко покупает игроков, которые не соответствуют тому, как он хочет играть.

Я думаю, что он будет отличным подписанием, и он сильно отличается от Мане. Но нужны разные способы игры.

Я думаю, что он станет любимцем болельщиков. То, как он играет, на 100% понравится болельщикам, и будет неплохо, если он забьет пару голов как можно скорее, особенно на «Энфилде», чтобы повысить свою уверенность».

Дарвин Нуньес — самое крупное приобретение «Ливерпуля» этого лета. Юрген Клопп был ошеломлен уругвайцем во время матча Лиги чемпионов «красных» с «Бенфикой» и решил подписать его.