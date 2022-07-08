«Я знал, что это произойдет, он всегда говорил мне, что хочет остаться»: Клопп - о новом контракте Салаха

Мохамед Салах подписал новое долгосрочное соглашение с «Ливерпулем», продлив пребывание в клубе как минимум еще на три сезона до 2025 года.

Юрген Клопп поделился своими чувствами по поводу сделки и объяснил, почему он знал, что Мо останется: «Я знал, что это произойдет, всегда было ясно, что Мо хочет остаться. Я говорил с ним, и это было всегда ясно: «Я хочу остаться».

«На все нужно время. Но мы, очевидно, достаточно опытны, чтобы справляться с такими вещами. Теперь он очень счастлив, что может продлить свое время здесь. Мы очень счастливы, игрок мирового класса».

«Представьте, что сейчас вам нужно подписать Мо Салаха; он в другом клубе, и вам нужен игрок с теми же характеристиками. Это почти невозможно. Но он у нас есть, и он хочет остаться – это очень хорошие новости».