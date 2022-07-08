«Я знал, что это произойдет, он всегда говорил мне, что хочет остаться»: Клопп - о новом контракте Салаха

Мохамед Салах подписал новое долгосрочное соглашение с «Ливерпулем», продлив пребывание в клубе как минимум еще на три сезона до 2025 года.
Юрген Клопп поделился своими чувствами по поводу сделки и объяснил, почему он знал, что Мо останется:
«Я знал, что это произойдет, всегда было ясно, что Мо хочет остаться. Я говорил с ним, и это было всегда ясно: «Я хочу остаться».
«На все нужно время. Но мы, очевидно, достаточно опытны, чтобы справляться с такими вещами. Теперь он очень счастлив, что может продлить свое время здесь. Мы очень счастливы, игрок мирового класса».
«Представьте, что сейчас вам нужно подписать Мо Салаха; он в другом клубе, и вам нужен игрок с теми же характеристиками. Это почти невозможно. Но он у нас есть, и он хочет остаться – это очень хорошие новости».
В прошлом сезоне Салах завоевал свою третью «Золотую бутсу» Премьер-лиги, забив 23 гола и отдав 14 передач за «красных» в лиге. В целом, на данный момент он забил 156 голов в 254 матчах, и это число, несомненно, будет продолжать расти.
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