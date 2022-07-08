«Как в школьные годы»: Эллиот поделился фотографией воссоединения с Карвалью на тренировке «Ливерпуля»

Фабио Карвальо и Харви Эллиотт вместе играли за «Фулхэм» в чемпионшипе в сезоне 20/21, когда Эллиотт был в аренде.

У дуэта сложились хорошие партнерские отношения, и, похоже, они хорошо ладят друг с другом во время тренировок в Ливерпуле, поскольку Эллиотт поделился этим изображением в своем Instagram:

«Как в школьные годы», — подписал Эллиот изображение, когда он воссоединился со своим старым другом.

Ожидается, что Карвалью и Эллиот будут играть в основном составе в большинстве матчей следующего сезона.