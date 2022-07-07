Помощник Клоппа выпустил книгу о секретах сезона 2021/22. Сам Юрген написал предисловие

«Вы прочтете все о решениях, тренировках, тактике, командных переговорах».

38-летний голландец Пеп Лейндерс - ассистент Юргена Клоппа - выпустил книгу «Intensity», в которой рассказывается о внутренней кухне «Ливерпуля» в сезоне 2021/22. Вот что он рассказал:

«Я решил, что мы ничего не будем скрывать в этой книге; то, что вы читаете, — это то, что происходило на протяжении всего сезона. Я считаю, что эта книга для всех, кто любит футбол.

Вы прочтете все о решениях, тренировках, тактике, командных переговорах и о том, как Юрген мотивирует и руководит этой командой, игроками и персоналом, как никто другой

Если вы хотите узнать больше, я рекомендую вам открыть эту книгу — и болельщикам «Ливерпуля» в особенности - не забывайте, мы стали особенными из-за вас, ребята».

Юрген Клопп предоставил предисловие к книге, в котором он восхваляет своего помощника:

«Пеп уникален. Я никогда раньше не встречал никого похожего на него, и я не уверен, что мне посчастливится сделать это снова в будущем. Он старателен и одержим тренерской работой; он верит в тренировочный процесс со страстью, которую я никогда раньше не видел.

Именно его одержимость вести хронику всего, что мы делаем, привела к осуществлению этого проекта. Этот дневник, эта книга, наша история 2021–2022 годов».