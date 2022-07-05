«Ливерпуль» представил новую выездную форму. Болельщики пожаловались на гипноз

В сеть просочились изображения выездной формы « Ливерпуля» на сезон 2022/23, и картина действительно довольно гипнотическая.

Белая основа покрыта головокружительным узором из зигзагообразных линий, а на задней части выделено светлое место для имен игроков.

Вот что некоторые фанаты «Ливерпуля» сказали о новой форме:

Redditacct : «Мы пытаемся загипнотизировать соперников? Это может сработать».

Рбнинеплюстен : «Наша новая тактика вызывает у соперника головокружение, эволюция тактики Клоппа не имеет себе равных».

Иокос : «Если долго смотреть на нее, то можно увидеть лодку».

Улыбается : «Похоже, вы слишком сильно нажимаете на экран».

Что вы думаете о новом дизайне «красных»?