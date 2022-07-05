«Ливерпуль» представил новую выездную форму. Болельщики пожаловались на гипноз

В сеть просочились изображения выездной формы « Ливерпуля» на сезон 2022/23, и картина действительно довольно гипнотическая.
Белая основа покрыта головокружительным узором из зигзагообразных линий, а на задней части выделено светлое место для имен игроков.
Вот что некоторые фанаты «Ливерпуля» сказали о новой форме:
Redditacct : «Мы пытаемся загипнотизировать соперников? Это может сработать».
Рбнинеплюстен : «Наша новая тактика вызывает у соперника головокружение, эволюция тактики Клоппа не имеет себе равных».
Иокос : «Если долго смотреть на нее, то можно увидеть лодку».
Улыбается : «Похоже, вы слишком сильно нажимаете на экран».
Что вы думаете о новом дизайне «красных»?
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