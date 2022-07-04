Майкл Эдвардс привел в «Ливерпуль» Алиссона, ван Дейка и Клоппа. Выяснились причины, по которым он покинул клуб

Его уже зовут в «Челси».

Близкий к клубу журналист Джеймс Пирс рассказал, почему этим летом клуб покинул спортивный директор Майкл Эдвардс.

Он присоединился к "красным" в 2011 году в качестве скаута и добился особого успеха, поучаствовав во всех ключевых трансферах «Ливерпуля» последних лет.

В открытом письме болельщикам, когда он объявил о своем будущем уходе, Эдвардс рассказал о своем удовольствии от работы во время своего десятилетнего пребывания.

«Быть ​​частью этого клуба в этот период было привилегией благодаря людям, с которыми мне посчастливилось работать, и тому успеху, которого мы добились».

Но всему хорошему приходит конец, и в моем случае я недавно завершил свое последнее летнее окно в качестве спортивного директора «Ливерпуля».

Джулиан Уорд, помогавший Эдвардсу в его последние годы на «Энфилде», сменил бывшего игрока «Тоттенхэма» на посту спортивного директора.

Он сыграл значительную роль в приходе Луиса Диаса и Фабио Карвалью и с тех пор помог обеспечить переходы Дарвина Нуньеса, Кэлвина Рамзи и, что немаловажно, продление контракта Мохамеда Салаха.

Пирс написал в своей колонке для The Athletic, что Эдвардс ушел, потому что это было «подходящее время».

«Эдвардс ясно дал понять, что чувствует, что настало время уйти и сделать перерыв после десяти лет работы в клубе. Это стрессовая роль, а ведь у него молодая семья.

Владельцы были потрясены потерей Эдвардса, но понимали причины его нежелания подписывать новый контракт. Он был завален предложениями о работе, и я не удивлен, что клубы Премьер-лиги выстраиваются в очередь, чтобы нанять его. Последнее, что я слышал, что он собирался взять отпуск. Он это заслужил».

По последней информации Эдвардсу готов сделать предложение мадридский «Реал», но твердо намерен пропустить предстоящий сезон как минимум из уважения к болельщикам «Ливерпуля».