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Фабиу Карвалью – фанат «Бенфики» – вот что он думает о Дарвине Нуньесе

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Фабиу Карвалью родился в Португалии и с детства болеет за «Бенфику» .

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Так совпало, что этим летом «красные» подписали Дарвина Нуньеса, который раньше выступал за португальский клуб. Фабиу, перешедший в «Ливерпуль», поделился своим мнением о Нуньесе.

«Да, он хорош, — сказал Карвалью в интервью пресс-службе "Ливерпуля". — Мой папа тоже большой фанат "Бенфики", и он любит Дарвина! Я уверен, мой папа тоже счастлив, что я смогу играть с ним. Нуньес стал отличным подписанием для "Ливерпуля", я уверен, что я тоже».

Надеемся, что Фабиу и Дарвин подарят болельщикам «Ливерпуля» множество голов! 

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