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«Никто не хочет оставаться на этой свалке»: фаны «Ливерпуля» высмеивают «МЮ» из-за того, что Роналду хочет уйти

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Сообщается, что всего через год после того, как он вернулся в «Манчестер Юнайтед», Криштиану Роналду хочет покинуть клуб.

Этот отчет исходит от The Times, которая утверждает, что суперзвезда хочет играть в Лиге чемпионов и не убежден в амбициях, демонстрируемых клубом.

Конечно, эта новость — музыка для ушей болельщиков «Ливерпуля», которые, не теряя времени, зашли в социальные сети и поиздевались над соперниками.

coutinhoscurler (Reddit): «Роналду видел, как Салах забил им пять голов в двух матчах, и сказал: «На*** это дерьмо, я здесь не для того, чтобы меня унижали»

redzclip4: «Фанаты «МЮ» твердили мне, что он приведет их к титулам? Этот человек был призраком в течение шести месяцев, а затем хочет уйти, когда они начнут новую главу. Я люблю эту игру!!!»

varun_swoldier: "МЮ" действительно в канаве. Роналду не любит вызовы, он любит пиар. И, конечно же, отсутствие амбиций в этом клубе ошеломляет, никто не хочет оставаться на этой свалке".

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