«Никто не хочет оставаться на этой свалке»: фаны «Ливерпуля» высмеивают «МЮ» из-за того, что Роналду хочет уйти

Сообщается, что всего через год после того, как он вернулся в «Манчестер Юнайтед», Криштиану Роналду хочет покинуть клуб.

Этот отчет исходит от The Times, которая утверждает, что суперзвезда хочет играть в Лиге чемпионов и не убежден в амбициях, демонстрируемых клубом.

Конечно, эта новость — музыка для ушей болельщиков «Ливерпуля», которые, не теряя времени, зашли в социальные сети и поиздевались над соперниками.

coutinhoscurler (Reddit): «Роналду видел, как Салах забил им пять голов в двух матчах, и сказал: «На*** это дерьмо, я здесь не для того, чтобы меня унижали»