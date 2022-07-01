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Фанаты «Ливерпуля» – «самые счастливые» болельщики АПЛ, согласно исследованию

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Сайт OLBG, специализирующийся на исследовании спортивных ставок, изучил то, насколько счастливы болельщики клубов АПЛ. 

Оценивая степень «счастья» фанатов, создатели исследования выявили среднее количество лайков на публикациях клубов в соцсетях, а затем соотнесли получившийся результат с количеством дизлайков. 

«Ливерпуль» занял первое место в топе, а болельщики клуба были названы «самыми счастливыми» фанатами в Премьер-лиге.

Итоговая оценка «фанатского счастья» «красных» составляет 7,88. На втором месте расположилась «Астон Вилла» с результатом 7,14. «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» финишировали в первой пятерке.

Ливерпульский соперник «красных», «Эвертон», занял 18-е место в рейтинге – это неудивительно, учитывая, что большую часть сезона клуб боролся за выживание!

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