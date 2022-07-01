Фанаты «Ливерпуля» – «самые счастливые» болельщики АПЛ, согласно исследованию

Сайт OLBG, специализирующийся на исследовании спортивных ставок, изучил то, насколько счастливы болельщики клубов АПЛ.

Оценивая степень «счастья» фанатов, создатели исследования выявили среднее количество лайков на публикациях клубов в соцсетях, а затем соотнесли получившийся результат с количеством дизлайков.

«Ливерпуль» занял первое место в топе, а болельщики клуба были названы «самыми счастливыми» фанатами в Премьер-лиге.

Итоговая оценка «фанатского счастья» «красных» составляет 7,88. На втором месте расположилась «Астон Вилла» с результатом 7,14. «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» финишировали в первой пятерке.

Ливерпульский соперник «красных», «Эвертон», занял 18-е место в рейтинге – это неудивительно, учитывая, что большую часть сезона клуб боролся за выживание!