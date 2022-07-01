«Ливерпуль» расширяет «Энфилд». В сети появились уникальные кадры новой трибуны

Полным ходом идут работы по добавлению дополнительных 7000 мест, что приведет к увеличению общей вместимости стадиона до 61 000 - это сделает «Энфилд» одним из крупнейших стадионов Премьер-лиги.

На YouTube-канале Mister Drone UK появились кадры новой трибуны Anfield Road End, заснятые дроном.

Новая трибуна «Энфилда» сможет похвастаться улучшенными вестибюлями, лаунджем для приема гостей и крытой семейной трибуной.

Ожидается, что реконструированная трибуна «Энфилд Роуд» будет готова к сезону 2023–2024 годов, после завершения работ не только увеличится вместимость, но и будет создано около 400 новых рабочих мест.