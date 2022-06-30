Фабиньо даже подписался на болельщика в соц.сетях! История о встрече с очень скромным игроком «Ливерпуля» на Мальорке

Бренден Райан, сотрудник таможни из Гибралтара, наслаждался каникулами на Мальорке вместе со своей девушкой, и в среду после обеда решил сходить на пляж.

Именно там он и заметил Фабиньо, который наслаждался каникулами в компании своей жены.

«Я лежал, загорал, потом встал, чтобы пойти поплавать и увидел, что они лежат рядом со мной. Я подошел, попросил сфотографироваться», - рассказывает Бренден SPORTbible.

На следующий день Бренден шел завтракать, когда увидел Фабиньо возле номера. Он воспользовался случаем, чтобы узнать, не сыграет ли с ним футболист в мяч на пляже.

«Я спросил, не возражает ли он попинать со мной мяч позже, он совершенно не возражал».

«Он отличный парень, такой скромный, легкий в общении. Мы несколько раз в течение дня играли в футбол, говорили о его карьере и жизни в целом».

В конце дня Фабиньо даже подписался на нового приятеля в социальной сети и репостнул видео, которое тот выложил.

Бренден говорит, что бразильский полузащитник сделал его отпуск запоминающимся после случайной встречи.