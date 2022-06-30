«Уверяет Мо, что жизнь за пределами «Ливерпуля» ужасна»: Салах публикует фотографию с Вейналдумом, реакция фанатов «красных»

Мохамед Салах поделился фотографией с Джини Вейналдумом, подписав ее «Вспоминая».

Джини покинул «Ливерпуль» прошлым летом, его дебютный сезон в «ПСЖ» обернулся неудачей, а болельщики признали его трансфер «провалом года».

Салах до сих пор не продлил контракт с «Ливерпулем», в прессе не утихают слухи о том, что он может уйти из команды. «ПСЖ» называют одним из возможных направлений.

Болельщики «Ливерпуля» отреагировали на фото Мо и Джини…

InJurgenWeTrust: «Трава не зеленее на другой стороне, Мо. Не делай того, что сделал я».

The Klopptimist: «Джини пытается убедить Мо, что Париж – дерьмо и туда лучше не ходить».

Scouse Socialism: «Я буду честен, Мо. Я бы остался там, где ты сейчас. «ПСЖ» - отстой. Месси не делится Playstation, мы все должны обращаться к Мбаппе «сэр», а еще Рамос до сих пор там».

Anfield Fix: «Салах спрашивает Джини, где лучше всего жить в Париже»

chris: «Агент Джини 😭»

Matt Nozedar: «Приходи в «ПСЖ», бро. Я сыграл 15 мину за весь сезон, но зарабатывают по 600 000 в неделю».

Darwin Nunez Prop: «Не уходи из «Ливерпуля», поверь мне, Мо».

Indian Robertson: «Джини такой, чтобы они тебе не предлагали, не соглашайся».

Danny__LFC: «Надеюсь, он убеждает Мо, что за пределами «Ливерпуля» ужасно».

Youssef Mo: «Деньги того не стояли»

ali: «Хочу, чтобы кто-то смотрел на меня также, как Джини смотрит на Салаха»

Breslin: «Так ты говоришь, если я разорву свой контракт, то смогу зарабатывать по 450 000 в неделю, да еще и с бонусом??»