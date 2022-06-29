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«Энфилд» расширяется! Показываем, как выглядит стадион во время реконструкции

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«Ливерпуль» хочет видеть на своих матчах еще больше болельщиков, а потому клуб решил увеличить вместимость «Энфилда».

Авторы проекта планируют расширить трибуну «Энфилд Роуд». В начале апреля был заложен и подготовлен фундамент для возведения нового верхнего яруса перед его присоединением к уже существующей трибуне. Таким образом вместимость «Энфилд Роуд» увеличится на 7000 мест, всего на трибуне смогут расположиться 15 967 болельщиков, а вместимость стадиона увеличится до 61 015 человек.

Проект обошелся клубу в 80 миллионов фунтов стерлингов. Предлагаем взглянуть на то, как сейчас выглядит легендарный «Энфилд».

LIVERPOOL, ENGLAND - Wednesday, June 29, 2022: An aerial view of Anfield, the home stadium of Liverpool Football Club. The image shows the ongoing construction of the Anfield Road stand which will add an aditional 7,000 seats to boost the overall Anfield capacity to 61,000. (Pic by David Rawcliffe/Propaganda)
LIVERPOOL, ENGLAND - Wednesday, June 29, 2022: An aerial view of Anfield, the home stadium of Liverpool Football Club. The image shows the ongoing construction of the Anfield Road stand which will add an aditional 7,000 seats to boost the overall Anfield capacity to 61,000. (Pic by David Rawcliffe/Propaganda)
LIVERPOOL, ENGLAND - Wednesday, June 29, 2022: An aerial view of Anfield, the home stadium of Liverpool Football Club. The image shows the ongoing construction of the Anfield Road stand which will add an aditional 7,000 seats to boost the overall Anfield capacity to 61,000. (Pic by David Rawcliffe/Propaganda)
LIVERPOOL, ENGLAND - Wednesday, June 29, 2022: An aerial view of Anfield, the home stadium of Liverpool Football Club. The image shows the ongoing construction of the Anfield Road stand which will add an aditional 7,000 seats to boost the overall Anfield capacity to 61,000. (Pic by David Rawcliffe/Propaganda)

Внутри стадиона также ведутся работы, готовится новое поле для грядущего сезона. 

Команда Юргена Клоппа сыграет на обновленной арене 31 июля, когда «красные» примут в гостях «Страсбур».

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