Выбираем лучшую полузащиту мира: «Ливерпуль» в Топ-5, «Барселона» мимо, «Реал» - в тройке лучших

Полузащита – это основа игры любой футбольной команды. В команде могут быть защитники и нападающие мирового класса, но если они проиграют борьбу в центре поля, игра развалится. Выберем же лучшую среднюю линию в мире.

#5 «Челси»

В полузащите «Челси» есть несколько выдающихся мастеров - Жоржиньо, Матео Ковачич, Н'Голо Канте и Мейсон Маунт.

Жоржиньо — один из лучших опорных полузащитников на планете, он может хорошо сочетаться с Канте при сдвоенном центре. В 2021 году Жоржиньо стал «Футболистом года УЕФА», а Канте был назван «Полузащитником года УЕФА». Ковачич сейчас — один из самых техничных и разносторонних полузащитников на планете.

Ковачич отлично держит мяч, хорош в подыгрыше, а также силен в дрибблинге. Впереди у «Челси» есть Мэйсон Маунт, который зарекомендовал себя как один из самых креативных игроков в АПЛ.

У «Челси» приличная глубина состава - Рубен Лофтус-Чик, Билли Гилмор и вернувшийся Конор Галлахер уже пробуют пробиться в основу.

#4 «Ливерпуль»

Полузащита «Ливерпуля» — это эффективность в первую очередь. Фабиньо играет опорника, бразилец проделывает невероятную работу в обороне и при начале атак. Тьяго Алькантара — один из лучших центральных полузащитников в мире, тут и говорить нечего.

Наби Кейта — больше, чем просто полузащитник, истинный «бокс-ту-бокс». Он, безусловно, является одним из самых динамичных полузащитников, играющих в настоящее время в Премьер-лиге. Джордан Хендерсон — универсальный хав, который постоянно находится в центре поля и поддерживает мерсисайдцев из глубины.

С Алексом Окслейдом-Чемберленом, Кертисом Джонсом и Беном Вудберном «Ливерпуль» также обладает достаточной глубиной в полузащите.

#3 «Бавария»

Мюнхенцы немного отличаются от остальных лауреатов - баварцы здесь единственные, кто использует расстановку 4-2-3-1.

Йоуза Киммич, возможно, сейчас лучший оборонительный плеймейкер в мире. Его умение читать игру и проницательность в обороне в сочетании с его способностью вести матч из глубины делают его одним из самых ценных активов «Баварии».

Рядом с ним играет его соотечественник Леон Горецка, который поражает объемом работы и мощью. Впереди – король голевых передач Томас Мюллер. Самопровозглашенный «Raumdeuter» просто на голову выше остальных, когда дело доходит до футбольного интеллекта.

#2 «Реал»

Полузащита нынешнего «Реала» уже заслужила статус легенды - Каземиро, Тони Кроос и Лука Модрич вместе выиграли четыре титула Лиги чемпионов.

Каземиро по-прежнему вычищает все мячи, Лука Модрич — один из самых креативных центральных полузащитников 21 века, а Тони Кроос уверенно ведет игру команды.

Благодаря Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинги и новичку Орельену Тчуамени полузащита «Реала» без опасений смотрит в будущее.

#1 «Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола любит строенный центр, в «Барселоне» именно под его началом Серхио Бускетс, Хави и Андрес Иньеста стали исторической связкой.

В «Манчестер Сити» Гвардиола близок к тому, чтобы повторить то же самое. Родри у него уже один из лучших опорных полузащитников в мире, Бернарду Силва очень техничен и неутомим в атаке, а ведь еще есть Кевин Де Брюйне.

Игрок сборной Бельгии стал лучшим игроком «Манчестер Сити» эпохи Хосепа Гвардиолы. Он умеет все - Де Брюйне может сдерживать атаки соперника, делать острые пасы, а может забивать сам.

В ротации у «Сити» Илкай Гюндоган, Фил Фоден и Джек Грилиш – готовая полузащита для любой команды Топ-4 АПЛ, которая у Пепа сидит на лавке. Теперь эту банду прибыл поддержать Кэлвин Филлипс - трансфер полузащитника «Лидса» оформили на этой неделе.