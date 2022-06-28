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Мане утроил свою зарплату в «Баварии» и стал одним из самых высокооплачиваемых игроков мира

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Отправился в Мюнхен не только за новым вызовом.

Согласно немецкому источнику Bild, Садьо Мане будет зарабатывать 19,8 млн евро (17,1 млн фунтов стерлингов) за сезон в мюнхенской «Баварии» .

Садио Мане стал одним из самых высокооплачиваемых игроков мира после перехода в «Баварию»

Сообщается, что сенегалец зарабатывал всего 5,2 миллиона фунтов стерлингов в год в «Ливерпуле» . Таким образом, он более чем утроил свою зарплату после того, как согласился перейти в немецкую команду.

Таким образом, Мане заработает 51 миллион фунтов стерлингов к моменту истечения срока действия его текущего контракта в 2025 году - это делает 30-летнего сенегальца одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире.

Мане выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, кубок победителей Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА за время своего пребывания на «Энфилде». Садьо провел за «красных» шесть лет, сыграв 269 матчей и забив 120 голов.

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