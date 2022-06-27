Видео дня: Джейми Каррагер танцует и подпевает на выступлении Джейми Вебстера в Гластонбери

Он загрузил на свою страницу в твиттере видео, на котором он поет и танцует под выступление Вебстера на музыкальном фестивале в Гластонбери.

Джейми Вебстер исполнял «Allez Allez Allez» в фан-парках финала Лиги чемпионов еще в 2019 году, а недавно снова – перед финалом с «Реалом».

А вообще Уэбстер – простой электрик из Ливерпуля. Но он уже стал почти официальным музыкантом клуба. И все благодаря тому, что активно выступал на Boss Nights, придумывал чанты и аранжировки.

«Многие вещи передаются в семьях из поколения в поколения. Ты смотришь старые видео о великих днях «Ливерпуля» и думаешь: я хочу быть частью этого. Я хожу на все домашние и выездные матчи с тех самых пор, когда стал зарабатывать деньги», – рассказывает Джейми.

За несколько лет Уэбстер спел дуэтом с Алиссоном, получил похвалу от Клоппа во время предсезонного турне по США и даже попал в эпизод главного футбольного мультфильма The Champions (мультяшный Клопп назвал его «лучшим музыкантом в истории Ливерпуля»).

На волне успеха Джейми записал нефутбольный фолк-альбом, который забрался на 6-ю строчку в главном английском чарте.