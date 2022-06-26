Появились фото новой тренировочной формы «Ливерпуля». Собрали реакции фанатов

В сеть попали фотографии новой тренировочной формы «Ливерпуля», в которой игроки, возможно, появится в следующем сезоне.

Первый вариант комплекта выполнен в белом цвете, второй ― в сером. Оцените:

Фанаты «красных» форму оценили, но без особого восторга. Вот несколько комментариев:

Тимми: «Я бы рассмотрел эти варианты для разнообразия».

Брэдли: «Симпатично!»

RedBird : «Мне очень нравятся эти новые тренировочные комплекты, но меня отталкивает злодейский вид этого подобия галстука-бабочки».

Шеймус: «Думаю, нужно отложить 20% выручки от продажи этих футболок на трансфер Беллингема!»

А вы хотели бы увидеть «красных» в такой форме?