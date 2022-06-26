«Ничего из того, чего мы достигли за последние годы, не произошло бы без него»: Клопп безумно ценит Хендерсона

«Ничего из того, чего мы добились за последние несколько лет, не произошло бы без него, это точно.

Он делает много важных вещей в течение сезона, чтобы сплотить команду, поддержать всех в трудные моменты, он великолепен в этом.

У него есть скорость, у него есть выносливость, он может бежать целую вечность. Защитные навыки великолепны, атакующие навыки великолепны: осведомленность, видение, пас.

Я не жду от него ничего, кроме того, что жду от всех остальных: быть лучшей версией себя как можно чаще. Это дает нам хорошие шансы выигрывать матчи.