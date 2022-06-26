«Ничего из того, чего мы достигли за последние годы, не произошло бы без него»: Клопп безумно ценит Хендерсона

В новом документальном фильме «Ливерпуля» о Джордане Хендерсоне босс «красных» Юрген Клопп приписывает большой успех присутствию Хендо в команде.
«Ничего из того, чего мы добились за последние несколько лет, не произошло бы без него, это точно.
Он делает много важных вещей в течение сезона, чтобы сплотить команду, поддержать всех в трудные моменты, он великолепен в этом.
У него есть скорость, у него есть выносливость, он может бежать целую вечность. Защитные навыки великолепны, атакующие навыки великолепны: осведомленность, видение, пас.
Я не жду от него ничего, кроме того, что жду от всех остальных: быть лучшей версией себя как можно чаще. Это дает нам хорошие шансы выигрывать матчи.
Он - капитан моей команды, потому что он был капитаном, когда я приехал сюда, и я не видел необходимости его менять — это, пожалуй, самый большой комплимент.
Я явно не знал Хендо, когда приехал сюда. Я знал его как игрока, но не как человека".
Хендерсон действительно великолепен. Помимо его лидерских навыков, он еще и был самым креативным полузащитником «Ливерпуля» в прошлом сезоне. Это говорят цифры.
«Мне потребовалось несколько дней, чтобы обдумать весь сезон, оглянуться назад, чтобы понять, каким необыкновенным получился этот сезон. Я не мог бы больше гордиться своими товарищами по команде и всем, чего мы достигли.
Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали нас, вместе мы пережили моменты, которые запомнятся навсегда. Конечно, все закончилось не так, как мы хотели, но таков футбол. Мы «Ливерпуль», и мы вернемся еще сильнее», - слова настоящего капитана.
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