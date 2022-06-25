«Ливерпуль» окажет психологическую помощь болельщикам, пострадавшим во время финала ЛЧ в Париже

Парижский финал Лиги чемпионов в прошлом месяце был омрачен столкновением болельщиков с полицией. Многие фанаты не смогли попасть на стадион из-за мошенников, некоторые получили физические и психологические травмы. «Ливерпуль» принял меры для того, чтобы болельщики «красных», пострадавшие от этого события, получили достойную помощь.

Клуб выпустил пособие для профилактики психического здоровья, которое можно найти на сайте «красных», в заявлении команды говорится: «ФК "Ливерпуль" запустил новое пособие для профилактики психического здоровья. Мы предлагаем дополнительную поддержку болельщикам, страдающим от последствий событий, связанных с финалом Лиги чемпионов. Клуб также пообещал финансовую помощь тем организациям, которые уже пользуются большим спросом среди болельщиков, "Ливерпуль" хочет, чтобы фанаты знали, что помощь экспертов по-прежнему доступна для них».

Исполнительный директор LFC Foundation Мэтт Пэриш заявил: «Жизненно важно, чтобы фанаты знали, что им помогут».

В пособии можно найти советы для тех, кто продолжает бороться с последствиями событий, произошедших в Париже. Кроме того, руководство содержит информацию о том, куда болельщики могут обратиться за психологической помощью.